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У Чехії поскаржилися, що набір в армію йде не так добре, і «доведеться вживати більш радикальних заходів»

10:37, 19 жовтня 2024
За його словами начальника Генерального штабу Чехії армія перестає бути конкурентоспроможною.
У Чехії поскаржилися, що набір в армію йде не так добре, і «доведеться вживати більш радикальних заходів»
Джерело фото: Petra Horáková Krištofová
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За словами начальника Генерального штабу Чехії Карела Ржеки, набір в армію відбувається не так добре, як того потребує армія, а цьогорічні показники невтішні.

Про це він сказав після відкриття празької виставки «Двадцять років з часу скасування обов'язкової військової служби в наших країнах», пишуть у Ceske Noviny.

Згідно зі звітом Міністерства оборони, на початок цього року в оборонному відомстві налічувалося 27 826 професійних військовослужбовців і 4 266 військовослужбовців активного резерву. Згідно зі стратегічними планами, до 2030 року армія хоче мати 30 тисяч професійних військових і 10 тисяч військовослужбовців активного резерву.

За словами Ржеки, для армії важливим є не лише поповнення призовного контингенту, але й різниця між тим, скільки людей звільняється з армії та скільки приходить до неї.

«Цього року цифри зовсім погані, і тенденція не дуже хороша», – сказав він журналістам.

За його словами, у майбутньому армії доведеться вживати більш радикальних заходів, які стосуються, зокрема, пільг для військовослужбовців.

«Тому що армія перестає бути конкурентоспроможною», – сказав він.

Обов'язкова військова служба у Чехії закінчилася наприкінці 2004 року, і на той час це мало абсолютний сенс, вважає Ржека, і армія рухалася вперед завдяки професіоналізації.

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