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США в наступні місяці даватимуть Україні великі пакети військової допомоги раз на два-три тижні

10:19, 19 жовтня 2024
За словами Володимира Зеленського, Україна буде отримувати раз на два-три тижні, пакет, який буде посилювати нашу армію.
США в наступні місяці даватимуть Україні великі пакети військової допомоги раз на два-три тижні
Джерело фото: president.gov.ua
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Сполучені Штати Америки в найближчі місяці будуть виділяти Україні великі пакети військової допомоги відповідно до одного з пунктів Плану перемоги. Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю в ефірі телемарафону.

«Ми отримали пакет на пів мільярда, а також домовились – це також є частиною Плану, – що ми будемо отримувати дуже швидко зараз, раз на два-три тижні, пакет, який буде посилювати нашу армію», – зазначив він.

Володимир Зеленський уточнив, що з міркувань безпеки не може розголошувати точної інформації про обсяги цієї допомоги.

«Пакети, я думаю, будуть великі: від пів мільярда до 750 мільйонів. Я думаю, це буде достатньо швидкий процес. Це для нас дуже важливо, щоб у найближчі місяці, на що розрахований План перемоги, жовтень-грудень, максимально посилити Україну», – зазначив Глава держави.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки підтримують План перемоги України, ініційований Президентом Володимиром Зеленським.

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США ЗСУ війна Володимир Зеленський Джо Байден

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