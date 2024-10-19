США в последующие месяцы будут давать Украине крупные пакеты военной помощи раз в две-три недели

По словам Владимира Зеленского, Украина будет получать раз в две-три недели пакет, который будет усиливать нашу армию

Источник фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты Америки в ближайшие месяцы будут выделять Украине крупные пакеты военной помощи в соответствии с одним из пунктов Плана победы. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в интервью в эфире телемарафона.

«Мы получили пакет на полмиллиарда, а также договорились – это также часть Плана, – что мы будем получать очень быстро сейчас, раз в две-три недели, пакет, который будет усиливать нашу армию», – отметил он.

Владимир Зеленский уточнил, что из соображений безопасности не может разглашать точную информацию об объемах этой помощи.

«Пакеты, я думаю, будут большими: от полумиллиарда до 750 миллионов. Я думаю, это будет достаточно быстрый процесс. Это для нас очень важно, чтобы в ближайшие месяцы, на что рассчитан План победы, октябрь-декабрь максимально усилить Украину», – отметил Глава государства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон заявил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают План победы Украины, инициированный Президентом Владимиром Зеленским.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.