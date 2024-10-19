В ПФУ ответили, сколько пенсионеров получают пенсию более 10 тысяч гривен

Средняя пенсия на 1 октября составила 5 851,9 грн.

По состоянию на 1 октября 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя пенсионная выплата номинально выросла на 9,4%, однако, как отметил народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, реально (с учетом годовой инфляции) – выросла на 0,7%. Об этом писала «Судебно-юридическая газета».

По информации Пенсионного фонда, средняя пенсия на 1 октября составила 5 851,9 грн.

Распределение пенсионеров по уровню выплат:

25,8% пенсионеров получали среднюю пенсию до 3 тысяч гривен.

35,9% – от 3001 до 5000 грн.

25,6% – от 5001 до 10 000 грн.

12,7% – более 10 000 грн.

Напомним, что Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что денег на «зимние» субсидии и льготы заложено достаточно.

Также глава Минсоцполитики Оксана Жолнович анонсировала повышение пенсий.

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