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В Минэкономики заявили, что экономика выросла на 3,8%, но дефицит специалистов негативно влияет на ожидания

16:40, 19 октября 2024
Рост реального ВВП по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,5%.
В Минэкономики заявили, что экономика выросла на 3,8%, но дефицит специалистов негативно влияет на ожидания
Источник фото: Министерство экономики Украины
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За 9 месяцев ВВП Украины вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году: основные драйверы роста — аграрный сектор, транспорт и строительство.

Как отмечают в Минэкономики, в сентябре украинская экономика выросла на 3,8% ±1% по сравнению с сентябрем прошлого года. За девять месяцев этого года рост ВВП оценивается на уровне 4,5% [±1%] по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко отметила, что в сентябре наибольший прирост показало сельское хозяйство благодаря раннему сбору поздних культур. Рост также наблюдался в транспорте и строительстве. Второй месяц подряд предприятия торговли, промышленности и строительства улучшают оценки своей деятельности на ближайшую перспективу и одной из ключевых причин этого оптимизма является нормализация ситуации в энергетике.

По ее словам, экономический рост за первые девять месяцев 2024 года на уровне 4,5% соответствует обновленному правительственному прогнозу. Рост реального ВВП по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,5%.

В Минэкономики отмечает, что оживление внутреннего спроса и стабильная работа Украинского морского коридора поддержали положительные тенденции в промышленности. Возрастает спрос на продукцию машиностроения (в частности ВПК) и строительные материалы, а также промышленные товары для домохозяйств.

Оживление промышленности положительно отразилось на транспорте — возросли объемы железнодорожных перевозок и переработки грузов в морских портах. В строительстве увеличились объемы работ благодаря восстановлению критической инфраструктуры и ремонту дорог.

Во внутренней торговле наблюдался рост оборота благодаря увеличению потребительского спроса и налаживанию поставок товаров.

Сельское хозяйство демонстрирует положительную динамику из-за начала сбора поздних культур, а животноводство растет благодаря стабильному спросу и государственной поддержке.

«В то же время дефицит квалифицированных специалистов негативно влияет на ожидания и экономическую активность бизнеса», - подытожили в Минэкономики.

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Минэкономики

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