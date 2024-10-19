Рустем Умеров не исключает снятия запрета на экспорт украинского оружия

С партнерами обсуждают разные проекты, однако окончательное решение будет принимать руководство государства.

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Украина рассчитывает на международные инвестиции в оборонную промышленность и не исключает дальнейшего экспорта вооружения отечественного производства. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время брифинга в Брюсселе, которого цитирует Укринформ.

По его словам, сегодня с партнерами обсуждаются различные проекты, однако окончательное решение будет приниматься руководством государства.

«Некоторые страны сказали, что они хотят покупать украинское производство ракет, дронов, другой продукции для себя. Мы не исключаем эти возможности, но я хочу, чтобы это было коллективное решение, поэтому в этом плане мы подготовим и подадим руководству для принятия решения», - подчеркнул Умеров.

Украина в 2022 году ввела запрет на экспорт военной продукции.

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