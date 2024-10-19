Рустем Умєров не виключає зняття заборони на експорт української зброї

З партнерами обговорюють різні проєкти, проте остаточне рішення ухвалюватиме керівництво держави.

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Україна розраховує на міжнародні інвестиції в оборонну промисловість та не виключає подальший експорт озброєння вітчизняного виробництва. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час брифінгу в Брюсселі, якого цитує Укрінформ.

За його словами на сьогодні з партнерами обговорюються різні проєкти, однак остаточне рішення буде ухвалюватися керівництвом держави.

«Деякі країни сказали, що вони хочуть купувати українське виробництво ракет, дронів, іншої продукції для себе. Ми не виключаємо цих можливостей, але я хочу, щоб це було колективне рішення, тому в цьому плані ми підготуємо і подамо до керівництва для прийняття рішення», - підкреслив Умєров.

Україна у 2022 році запровадила заборону на експорт військової продукції.

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