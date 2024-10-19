Нацполіція з початку війни зафіксувала 323 факти торгівлі людьми

За даними МОМ, кожен другий українець (52%) ризикує постраждати від експлуатації.

Національна поліція України з 24 лютого 2022 року задокументувала 323 факти торгівлі людьми. Про це повідомили у Департаменті комунікації Нацполіції під час навчального квесту для студентів.

«З початку повномасштабної збройної агресії задокументовано 323 факти торгівлі людьми, 174 трафікерів отримали статус підозрюваних. За цей час учасники 15 організованих злочинних груп торговців людьми вже постали перед судом», - поінформували у НПУ.

У Нацполіції наголосили, що з повномасштабним вторгненням рф загроза потрапити в сучасне рабство для українців зросла.

За даними МОМ, кожен другий українець (52%) ризикує постраждати від експлуатації, будучи готовим погодитися хоча б на одну загрозливу пропозицію за кордоном чи в Україні.

Як зазначається, упродовж зазначеного періоду поліцією було ідентифіковано 241 потерпілого в кримінальних провадженнях торгівлі людьми, з них: 104 чоловіка, 100 жінок, 37 дітей, зокрема 23 малолітніх.

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