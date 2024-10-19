Нацполиция с начала войны зафиксировала 323 факта торговли людьми

По данным МОМ, каждый второй украинец (52%) рискует пострадать от эксплуатации.

Национальная полиция Украины с 24 февраля 2022 года задокументировала 323 факта торговли людьми. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции во время учебного квеста для студентов.

«С начала полномасштабной вооруженной агрессии задокументировано 323 факта торговли людьми, 174 траффикара получили статус подозреваемых. За это время участники 15 организованных преступных групп торговцев людьми уже предстали перед судом», - проинформировали в НПУ.

В Нацполиции отметили, что с полномасштабным вторжением рф угроза попасть в современное рабство для украинцев возросла.

По данным МОМ, каждый второй украинец (52%) рискует пострадать от эксплуатации, будучи готов согласиться хотя бы на одно угрожающее предложение за рубежом или в Украине.

Как отмечается, в течение указанного периода полицией был идентифицирован 241 потерпевший в уголовных производствах торговли людьми, из них: 104 мужчины, 100 женщин, 37 детей, в том числе 23 малолетних.

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