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И деньги не печатает, и пенсии не выплачивает и налоги не устанавливает – 5 мифов о работе Минфина, видео

09:40, 19 октября 2024
В Министерстве развенчали миф того, является ли Минфин единоличным распорядителем всего, что связано с деньгами.
И деньги не печатает, и пенсии не выплачивает и налоги не устанавливает – 5 мифов о работе Минфина, видео
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В Минфине отмечают, что Министерство не является единоличным распорядителем всего, что связано с деньгами, как это может показаться.

В Минфине решили опровергнуть 5 мифов о работе Министерства в видео, в частности, что:

  1. Минфин прогнозирует инфляцию, ВВП и другие макропоказатели
  2. Минфин печатает деньги и вводит в обращение памятные монеты
  3. Минфин устанавливает налоги и сборы
  4. Минфин выплачивает пенсии, стипендии, социальные выплаты
  5. Минфин устанавливает и начисляет зарплату работникам бюджетной сферы

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деньги Украина Минфин

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