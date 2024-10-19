И деньги не печатает, и пенсии не выплачивает и налоги не устанавливает – 5 мифов о работе Минфина, видео

В Министерстве развенчали миф того, является ли Минфин единоличным распорядителем всего, что связано с деньгами.

В Минфине отмечают, что Министерство не является единоличным распорядителем всего, что связано с деньгами, как это может показаться.

В Минфине решили опровергнуть 5 мифов о работе Министерства в видео, в частности, что:

Минфин прогнозирует инфляцию, ВВП и другие макропоказатели Минфин печатает деньги и вводит в обращение памятные монеты Минфин устанавливает налоги и сборы Минфин выплачивает пенсии, стипендии, социальные выплаты Минфин устанавливает и начисляет зарплату работникам бюджетной сферы

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