І гроші не друкує, і пенсії не виплачує і податки не встановлює – 5 міфів про роботу Мінфіну, відео

У Міністерстві розвінчали міф того, чи є Мінфін одноосібним розпорядником усього, що пов’язане з грошима.

У Мінфіні зазначають, що Міністерство не є одноосібним розпорядником усього, що пов’язане з грошима, як це може здатися.

Відтак, у Мінфіні вирішили спростувати 5 міфів про роботу Міністерства у відео, зокрема, що:

Мінфін прогнозує інфляцію, ВВП та інші макропоказники Мінфін друкує гроші та вводить в обіг пам’ятні монети Мінфін встановлює податки та збори Мінфін виплачує пенсії, стипендії, соціальні виплати Мінфін встановлює та нараховує зарплату працівникам бюджетної сфери.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.