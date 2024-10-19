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І гроші не друкує, і пенсії не виплачує і податки не встановлює – 5 міфів про роботу Мінфіну, відео

09:40, 19 жовтня 2024
У Міністерстві розвінчали міф того, чи є Мінфін одноосібним розпорядником усього, що пов’язане з грошима.
І гроші не друкує, і пенсії не виплачує і податки не встановлює – 5 міфів про роботу Мінфіну, відео
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У Мінфіні зазначають, що Міністерство не є одноосібним розпорядником усього, що пов’язане з грошима, як це може здатися.

Відтак, у Мінфіні вирішили спростувати 5 міфів про роботу Міністерства у відео, зокрема, що:

  1. Мінфін прогнозує інфляцію, ВВП та інші макропоказники
  2. Мінфін друкує гроші та вводить в обіг пам’ятні монети
  3. Мінфін встановлює податки та збори
  4. Мінфін виплачує пенсії, стипендії, соціальні виплати
  5. Мінфін встановлює та нараховує зарплату працівникам бюджетної сфери.

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гроші Україна Мінфін

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