Практика судів
  1. В Україні

У Мінекономіки заявили, що економіка зросла на 3,8%, але дефіцит фахівців негативно впливає на очікування

16:40, 19 жовтня 2024
. Зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.
У Мінекономіки заявили, що економіка зросла на 3,8%, але дефіцит фахівців негативно впливає на очікування
Джерело фото: Міністерство економіки України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За 9 місяців ВВП України зріс на 4,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року: основні драйвери росту — аграрний сектор, транспорт та будівництво.

Як зауважують у Мінекономіки, у вересні українська економіка зросла на 3,8% [±1%] у порівнянні із вереснем минулого року. За дев’ять місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,5% [±1%] у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що у вересні найбільший приріст показало сільське господарство завдяки ранньому збору пізніх культур. Зростання також спостерігалося у транспорті та будівництві. Другий місяць поспіль підприємства торгівлі, промисловості та будівництва покращують оцінки своєї діяльності на найближчу перспективу, і однією з ключових причин цього оптимізму є нормалізація ситуації в енергетиці.

За її словами, економічне зростання за перші дев’ять місяців 2024 року на рівні 4,5%, відповідає оновленому урядовому прогнозу. Зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.

У Мінекономіки зауважують, що пожвавлення внутрішнього попиту та стабільна робота Українського морського коридору підтримали позитивні тенденції у промисловості. Зростає попит на продукцію машинобудування (зокрема ВПК) та будівельні матеріали, а також промислові товари для домогосподарств.

Пожвавлення промисловості позитивно вплинуло на транспорт — зросли обсяги залізничних перевезень та переробки вантажів у морських портах. У будівництві збільшились обсяги робіт завдяки відновленню критичної інфраструктури та ремонту доріг.

У внутрішній торгівлі спостерігалось зростання обороту завдяки збільшенню споживчого попиту та налагодженню постачання товарів.

Сільське господарство демонструє позитивну динаміку через початок збору пізніх культур, а тваринництво зростає завдяки стабільному попиту та державній підтримці.

«Водночас дефіцит кваліфікованих фахівців негативно впливає на очікування та економічну активність бізнесу», - підсумували у Мінекономіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Мінекономіки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет підтримав створення нового міністерства демографії та діаспори – Микола Княжицький

Комітет, який очолює Микита Потураєв, підтримав створення в Україні міністерства демографії та діаспори – раніше співавтор проекту Микола Княжицький запропонував передбачити під нове міністерство кошти у бюджеті.

У Раді створять ТСК з підготовки засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ

Ярослав Юрчишин та Марія Мезенцева вказують, що розвал РФ «несе значні ризики для української, європейської та світової безпеки, через що союзники України запобігатимуть цьому процесу, створюючи для України ризики продовження і повторення війни», тому «українська політика щодо РФ має бути розроблена лише у тісній взаємодії з національними рухами автохтонних колонізованих народів РФ».

Верховний Суд забезпечив виконання судового рішення в пенсійній справі за допомогою судового контролю

Лише у березні 2024 року Управління Пенсійного фонду направило до Верховного Суду новий звіт про виконання постанови ВС від 11 лютого 2020 року, в якому зазначило про повне виконання цієї постанови.

Верховний Суд задовольнив позов фізичної особи, вказавши на формальний підхід пенсійного органу під час розгляду заяви про призначення пенсії за віком

Відмова Пенсійного фонду у розгляді заяви, поданої фізичною особою у довільній формі, може бути визнано надмірним формалізмом – Верховний Суд.

Звільнення військовослужбовця від відбування покарання з іспитовим строком не є безумовною підставою для його звільнення з військової служби – Верховний Суд

Прокурор вказував, що застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням за статтею 75 КК призведе до неможливості продовження військової служби засудженим, оскільки за рішенням командира військової частини останній підлягатиме звільненню з військової служби як особа, стосовно якої ухвалено обвинувальний вирок.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді