У Мінекономіки заявили, що економіка зросла на 3,8%, але дефіцит фахівців негативно впливає на очікування

. Зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.

Джерело фото: Міністерство економіки України

За 9 місяців ВВП України зріс на 4,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року: основні драйвери росту — аграрний сектор, транспорт та будівництво.

Як зауважують у Мінекономіки, у вересні українська економіка зросла на 3,8% [±1%] у порівнянні із вереснем минулого року. За дев’ять місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,5% [±1%] у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що у вересні найбільший приріст показало сільське господарство завдяки ранньому збору пізніх культур. Зростання також спостерігалося у транспорті та будівництві. Другий місяць поспіль підприємства торгівлі, промисловості та будівництва покращують оцінки своєї діяльності на найближчу перспективу, і однією з ключових причин цього оптимізму є нормалізація ситуації в енергетиці.

За її словами, економічне зростання за перші дев’ять місяців 2024 року на рівні 4,5%, відповідає оновленому урядовому прогнозу. Зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.

У Мінекономіки зауважують, що пожвавлення внутрішнього попиту та стабільна робота Українського морського коридору підтримали позитивні тенденції у промисловості. Зростає попит на продукцію машинобудування (зокрема ВПК) та будівельні матеріали, а також промислові товари для домогосподарств.

Пожвавлення промисловості позитивно вплинуло на транспорт — зросли обсяги залізничних перевезень та переробки вантажів у морських портах. У будівництві збільшились обсяги робіт завдяки відновленню критичної інфраструктури та ремонту доріг.

У внутрішній торгівлі спостерігалось зростання обороту завдяки збільшенню споживчого попиту та налагодженню постачання товарів.

Сільське господарство демонструє позитивну динаміку через початок збору пізніх культур, а тваринництво зростає завдяки стабільному попиту та державній підтримці.

«Водночас дефіцит кваліфікованих фахівців негативно впливає на очікування та економічну активність бізнесу», - підсумували у Мінекономіки.

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