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Даниил Гетманцев заявил, что пенсии в Украине выросли, но их «съела» инфляция

14:57, 16 октября 2024
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя пенсионная выплата номинально выросла на 9,4%, однако реально (с учетом годовой инфляции) – на 0,7%.
Даниил Гетманцев заявил, что пенсии в Украине выросли, но их «съела» инфляция
Источник фото: rada.gov.ua
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По состоянию на 1 октября 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя пенсионная выплата номинально выросла на 9,4%, однако, как отметил народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, реально (с учетом годовой инфляции) – выросла на 0,7%.

По его словам, средняя пенсия на 1 октября составила 5 851,9 грн.

Распределение пенсионеров по уровню выплат:

  • 25,8% пенсионеров получали среднюю пенсию до 3 тысяч гривен.
  • 35,9% – от 3001 до 5000 грн.
  • 25,6% – от 5001 до 10 000 грн.
  • 12,7% – более 10 000 грн.

«Да, повышение средней пенсии в годовом измерении является небольшим, но по крайней мере оно дефлировано на рост потребительских цен, в первую очередь, за счет ежегодного перерасчета пенсий в марте этого года», - отмечает народный депутат.

Он отмечает, что финансовое положение Пенсионного фонда за первые три квартала 2024 оставалось относительно стабильным, что подкрепляется ростом средних зарплат в экономике и сохранением значительных выплат денежного обеспечения военным.

«По итогам 9 месяцев план собственных поступлений от ЕСВ, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование, не выполнен на 1,9% (-6,8 млрд грн). Впрочем, это отставание сформировано по итогам I квартала, тогда как во II и III кварталах план перевыполнялся» - сообщил Гетманцев.

По его словам, против аналогичного периода в прошлом году доходы ПФУ выросли на 9,3% (+53 млрд грн.

Напомним, что Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что денег на «зимние» субсидии и льготы заложено достаточно.

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депутат Украина Пенсионный фонд пенсия

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