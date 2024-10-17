В КГГА ответили, когда начнут подключать к теплу жилые дома

Какая ситуация с подключением к теплу зданий соцсферы.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», отопительный сезон в Киеве стартует 14 октября, сначала с подключением тепла больницам, школам, детским садам и другим учреждениям социальной сферы.

В КГГА отметили, что жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов в течение трех суток и сохраняется тенденция существенного похолодания.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, по состоянию на 16 октября к теплу уже подключили 234 здания соцсферы.

Среди них – 85 школ, 96 детских садов, 42 лечебных заведения. В частности, 28 стационаров, 11 административных зданий, а также заведений социально-бытового направления.

Напомним, что Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что денег на «зимние» субсидии и льготы заложено достаточно.

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