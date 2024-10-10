Стало відомо, коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон

Для підключення опалення в житлових будинках середньодобова температура має знизиться до +8°C.

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Опалювальний сезон у Києві стартує 14 жовтня, спершу з підключенням тепла до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Подачу тепла до цих установ здійснюватимуть на основі індивідуальних заявок їх керівників, враховуючи особливості функціонування закладів.

Підключення опалення у житлових будинках розпочнеться, коли середньодобова температура знизиться до +8°C протягом трьох днів і прогнозуватиметься подальше похолодання.

Кличко зазначив, що рішення ухвалили з урахуванням комфорту містян, раціонального використання енергії та економії електроенергії.

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