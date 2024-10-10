Стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон

Для подключения отопления в жилых домах среднесуточная температура должна снизится до +8°C.

Отопительный сезон в Киеве стартует 14 октября, сначала с подключением тепла в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подачу тепла в эти учреждения будут осуществлять на основе индивидуальных заявок их руководителей, учитывая особенности функционирования учреждений.

Подключение отопления в жилых домах начнется, когда среднесуточная температура снизится до +8°C в течение трех дней и будет прогнозироваться дальнейшее похолодание.

Кличко отметил, что решение приняли с учетом комфорта горожан, рационального использования энергии и экономии электроэнергии.

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