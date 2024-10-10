Кредитное сотрудничество: предоставление Украине 35 млрд евро от ЕС будет привязано к выполнению реформ

Финансовая поддержка Украине от ЕС будет предоставлена при условии выполнения политических реформ и под строгим наблюдением для предотвращения мошенничества

Как известно, Совет ЕС 9 октября согласовал предоставление Украине 35 миллиардов евро и новый кредитный механизм на выполнение обязательств G7. В приложениях к соответствующему пресс-релизу содержится регламент, где речь идет о деталях и условиях предоставления средств (приводим его в конце этого материала).

«Совет достиг договоренности о пакете финансовой помощи Украине, включая исключительный заем макрофинансовой помощи (МФА) на сумму до 35 миллиардов евро и механизм кредитного сотрудничества, который будет поддерживать Украину в погашении кредитов на сумму до 45 миллиардов евро, предоставленных ЕС и партнерами G7.

Погашение исключительного займа МФА и приемлемых двусторонних займов от партнеров G7 в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA) будет обеспечено средствами от будущих поступлений из прибыли от обездвиженных российских активов.

Механизм займа для Украины выделит эти средства, а также возможные суммы, полученные в качестве добровольных взносов от государств-членов и третьих стран или из других источников, в форме финансовой поддержки Украине, чтобы помочь ей в обслуживании и погашении займов» - отмечается в пресс-релизе Совета ЕС.

Новая операция по предоставлению макрофина будет связана с политическими условиями, согласующимися с Планом Ukraine Facility. Системы управления и контроля, предложенные в рамках Плана по Украине, и специальные положения по предотвращению мошенничества и другим нарушениям также будут применяться к займу МФА.

«Цель состоит в том, чтобы кредит MФА был доступен в 2024 году с выплатой в 2025 году, который нужно погашать в течение максимального периода 45 лет», - говорится в релизе.

Совет ЕС планирует принять регламент по письменной процедуре после того, как Европейский парламент примет текст в первом чтении.

Как отмечается, целью механизма является предоставление Украине безвозвратной финансовой поддержки с целью помощи Украине в погашении макрофинансового займа (MFA Loan) и двусторонних займов, предоставленных для поддержки Украины.

Мониторинг со стороны служб Еврокомиссии будет проходить на основе конкретных мер, согласованных с украинскими властями в Меморандуме о взаимопонимании (MoU).

Меморандум о взаимопонимании будет включать в себя политические условия, которые должны согласовываться с качественными и количественными шагами, содержащимися в Приложении к Исполнительному решению Совета (ЕС) 2024/1447 об одобрении оценки Плана по Украине и любых поправок к нему.

До 30 июня ежегодно Еврокомиссия будет представлять Европейскому Парламенту и Совету ЕС отчет о внедрении Регламента за предыдущий год, где будет указан прогресс, достигнутый во внедрении макрофинансовой помощи Союза, и оценка экономической ситуации и перспектив Украины, а также прогресс, достигнутый в выполнении политических условий, включенных в Меморандум о взаимопонимании.

Вместе с тем, как говорится в проекте Регламента, «существует риск использования кредитов мошенническим способом».

«Поскольку предложение не предназначено для конкретных затрат (в отличие от проектного финансирования), этот риск связан с такими факторами, как общее качество систем управления в Национальном банке Украины и Министерстве финансов, административными процедурами, контролем и надзорными функциями, безопасностью ИТ-систем и соответствием возможностей внутреннего и внешнего аудита» - отмечено в документе.

Также предупреждается о том, что «если безвозвратная поддержка со стороны Механизма кредитного сотрудничества с Украиной недостаточна для погашения займа МФА, а другие источники погашения невозможны, риск возникает из-за возможности того, что Украина не сможет обслуживать заем МФА, что может быть вызвано, например, значительным дополнительным ухудшением платежного баланса и фискального положения партнера».

Все операции будут подлежать процедурам проверки, контроля и аудита.

«Прерывание и приостановка платежей, финансовые исправления (введенные Комиссией) и возврат средств могут применяться, если это необходимо (в настоящее время этого не происходило), и это должно быть четко предусмотрено в соглашениях с Украиной» - отмечается в регламенте.

Предусмотрено, что этот взнос уплачивается до тех пор, пока действуют ограничительные меры, связанные с запретом операций, связанных с управлением активами и резервами Центрального банка россии, а следовательно, пока россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует Украине ущерб, нанесенный этой войной».

«Необратимая финансовая поддержка должна быть выделена Украине для погашения займа МФА и приемлемых двусторонних займов пропорционально основной сумме соответствующего займа к сумме основной суммы займа МФА и всем приемлемым двусторонним займам» - говорится в документе.

Поддержка Украине в рамках займа МФА должна предоставляться при условии, что Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать значение прав человека, в том числе лиц, принадлежащих к меньшинствам.

Заем MФА, предоставленный в соответствии с настоящим Регламентом, должен быть связан с условиями политики, которые должны быть изложены в Меморандуме о взаимопонимании между Еврокомиссией и Украиной (MoU). Эти условия должны соответствовать качественным и количественным шагам, содержащимся в Приложении к Исполнительному решению Совета (ЕС) 2024/14479, и любым поправкам к нему, внесенным до момента принятия Меморандума о взаимопонимании. Кроме того, Меморандум о взаимопонимании должен содержать обязательства Украины содействовать сотрудничеству с Союзом по восстановлению, реконструкции и модернизации оборонной промышленности Украины в соответствии с целями Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) и других соответствующих программ Союза.

Соглашение о ссуде, которое будет заключено между Комиссией и украинскими органами власти, должно содержать положения, согласованные с правами, ответственностью и обязательствами, предусмотренными Рамочным соглашением, упомянутым в статье 9 Регламента (ЕС) 2024/792, подписанного между ЕС и Украиной, вступившего в силу 20 июня 2024 года. Это обеспечит эффективную защиту финансовых интересов Союза, связанных с исключительной макрофинансовой помощью Союза, обеспечивая соответствующие меры по предотвращению и борьбе с мошенничеством, коррупцией и другими нарушениями, связанными с помощью. Он также в соответствии с финансовым регламентом предоставит необходимые права и доступ Еврокомиссии, OLAF, Европейскому суду аудиторов и, где это применимо, Европейской прокуратуре.

Согласно статье 15 приведенного Советом ЕС Регламента подробные финансовые условия предоставления МФА будут определены в отдельном Соглашении о ссуде МФА.

Соглашение о ссуде MФA должно будет содержать в частности обеспечение того, чтобы ЕС имел право на досрочное погашение ссуды, если было установлено, что в отношении управления исключительной макрофинансовой помощью Союза Украина совершила любой акт мошенничества, коррупции или любой другой незаконный акт деятельности, что наносит ущерб финансовым интересам Союза.

Также устанавливается, как Украина должна использовать ресурсы для обслуживания макрофина в случае достижения договоренности о предоставлении Украине военных репараций или какого-либо эквивалентного финансового урегулирования ущерба от войны. «Украина использует такие ресурсы для обслуживания займа МФА» – отмечено в Регламенте.

Несоблюдение условий Соглашения о ссуде МФА является основанием для Еврокомиссии приостановить или отменить выдачу части или траншей или, если это оправдано, потребовать досрочного погашения займа МФА.

Напомним, ранее глава бюджетного Комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа пояснила, что эти $35 млрд евро – это по сути «макрофин», который планируют предоставить в дополнение к Ukraine Facility.

«Фактически эти деньги поступят в течение 2025 года при выполнении определенных условий реформирования, которые будут определены позже.

ЕС передадут их несколькими траншами до 31 декабря 2025 года, но, по моему мнению, это не значит, что мы их должны все потратить в 2025 году. Учитывая тот факт, что потребность на 2026 год точно будет не меньше, тогда как подтвержденного финансирования у нас меньше», - объяснила она.

Роксолана Пидласа отметила, что есть Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), $50 млрд которых страны «Большой семерки» плюс ЕС хотят предоставить Украине как безвозвратную ссуду: для нас – безвозвратную, для них – ссуду, которая будет выплачиваться им Европейским Союзом из средств, заработанных на российских активах, замороженных в Euroclear».

«Для этого ЕС хочет создать Ukraine Loan Cooperation Mechanism, я перевела это как «Механизм долговой кооперации для Украины». ЕС предоставит Украине макрофин на $39 млрд, на тех же условиях, как и всегда был макрофин, а тогда этот Ukraine Loan Cooperation Mechanism будет выплачивать кредит как Европейскому Союзу, так и другим странам, которые комплиментарно к этим $39 млрд предоставят нам через двусторонние ссуды $11 млрд. Если другие страны дадут больше, то ЕС предоставит меньше, чтобы в сумме все равно получилось $50 млрд», - отметила она.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов россии. Впрочем, средства до сих пор не переданы.

Автор: Наталья Мамченко

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