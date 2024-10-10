Высший совет правосудия в течение трех кварталов 2024 года уволил 211 судей

177 судей ушли в отставку, 21 – за дисциплинарные нарушения.

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В течение января - сентября 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 211 судей. Об этом сообщил Высший совет правосудия.

По общим обстоятельствам уволены 186 судей, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 177 судей, из которых:

105 судей местных судов;

47 судей апелляционных судов;

3 судьи Верховного Суда;

1 судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда;

1 судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;

1 судья Верховного Суда Украины;

7 судей Высшего административного суда Украины;

3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;

9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 9 судей местных судов.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 25 судей, а именно:

за совершение существенного дисциплинарного уступка - 21;

на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины - 4.

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