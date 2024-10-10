Высший совет правосудия в течение трех кварталов 2024 года уволил 211 судей

17:22, 10 октября 2024
177 судей ушли в отставку, 21 – за дисциплинарные нарушения.
В течение января - сентября 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 211 судей. Об этом сообщил Высший совет правосудия.
По общим обстоятельствам уволены 186 судей, а именно:
- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 177 судей, из которых:
- 105 судей местных судов;
- 47 судей апелляционных судов;
- 3 судьи Верховного Суда;
- 1 судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда;
- 1 судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;
- 1 судья Верховного Суда Украины;
- 7 судей Высшего административного суда Украины;
- 3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;
- 9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 9 судей местных судов.
По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 25 судей, а именно:
- за совершение существенного дисциплинарного уступка - 21;
- на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины - 4.
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