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Высший совет правосудия в течение трех кварталов 2024 года уволил 211 судей

17:22, 10 октября 2024
177 судей ушли в отставку, 21 – за дисциплинарные нарушения.
Высший совет правосудия в течение трех кварталов 2024 года уволил 211 судей
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В течение января - сентября 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 211 судей. Об этом сообщил Высший совет правосудия.

По общим обстоятельствам уволены 186 судей, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 177 судей, из которых:

  • 105 судей местных судов;
  • 47 судей апелляционных судов;
  • 3 судьи Верховного Суда;
  • 1 судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда;
  • 1 судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;
  • 1 судья Верховного Суда Украины;
  • 7 судей Высшего административного суда Украины;
  • 3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;
  • 9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 9 судей местных судов.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 25 судей, а именно:

  • за совершение существенного дисциплинарного уступка - 21;
  • на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины - 4.

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судья ВСП

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