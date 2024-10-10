Вища рада правосуддя упродовж трьох кварталів 2024 року звільнила 211 суддів

17:22, 10 жовтня 2024
177 суддів пішли у відставку, 21 – за дисциплінарні порушення.
Протягом січня – вересня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 211 суддів. Про це повідомила Вища рада правосуддя.
За загальними обставинами звільнено 186 суддів, а саме:
- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 177 суддів, з яких:
- 105 суддів місцевих судів;
- 47 суддів апеляційних судів;
- 3 суддя Верховного Суду;
- 1 суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду;
- 1 суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду;
- 1 суддя Верховного Суду України;
- 7 суддів Вищого адміністративного суду України;
- 3 судді Вищого господарського суду України;
- 9 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 9 суддів місцевих судів.
За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 25 суддів, а саме:
- за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 21;
- на підставі підпункту 4 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 4.
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