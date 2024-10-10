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ВРП звільнила суддю Інну Масло за вчинення істотного дисциплінарного проступку

16:43, 10 жовтня 2024
Суддю Вищого адміністративного суду України звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
ВРП звільнила суддю Інну Масло за вчинення істотного дисциплінарного проступку
Джерело фото: НАБУ
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Вища Рада правосуддя звільнила суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло. Як повідомили у ВРП, суддю звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

«10 жовтня 2024 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України», - зазначили там.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло було тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП.

Як повідомили у Вищій раді правосуддя, рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 9 вересня.

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суддя звільнення

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