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Киянам пропонують розповісти про своє ставлення до генераторів на вулицях міста

16:39, 10 жовтня 2024
Опитування триватиме до 15 жовтня.
Киянам пропонують розповісти про своє ставлення до генераторів на вулицях міста
Джерело фото: Суспільне
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У застосунку Київ Цифровий стартувало нове опитування, яке має на меті допомогти міській владі краще зрозуміти ставлення киян до роботи генераторів на вулицях під час відключень електроенергії.

Як повідомляють у КМДА, відповіді мешканців врахують фахівці Департаменту територіального контролю міста Києва для створення рекомендацій щодо використання цих пристроїв для підвищення безпеки й комфорту в міському просторі.

Опитування триватиме до 15 жовтня, і кожен охочий може висловити свою думку через застосунок Київ Цифровий.

Генератори забезпечують роботу багатьох закладів і приватних будинків у складних умовах, водночас створюють додаткові виклики – такі як шум і забруднення повітря, пояснюють у КМДА.

«Мешканці і мешканки міста можуть поділитися своїм досвідом щодо того, як часто в їхньому районі працюють генератори, що їх найбільше турбує у процесі роботи цих пристроїв та які заходи місто має впровадити для покращення умов їхнього використання», - наголошують у міській держадміністрації.

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Київ КМДА

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