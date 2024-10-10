Киянам пропонують розповісти про своє ставлення до генераторів на вулицях міста

Опитування триватиме до 15 жовтня.

Джерело фото: Суспільне

У застосунку Київ Цифровий стартувало нове опитування, яке має на меті допомогти міській владі краще зрозуміти ставлення киян до роботи генераторів на вулицях під час відключень електроенергії.

Як повідомляють у КМДА, відповіді мешканців врахують фахівці Департаменту територіального контролю міста Києва для створення рекомендацій щодо використання цих пристроїв для підвищення безпеки й комфорту в міському просторі.

Опитування триватиме до 15 жовтня, і кожен охочий може висловити свою думку через застосунок Київ Цифровий.

Генератори забезпечують роботу багатьох закладів і приватних будинків у складних умовах, водночас створюють додаткові виклики – такі як шум і забруднення повітря, пояснюють у КМДА.

«Мешканці і мешканки міста можуть поділитися своїм досвідом щодо того, як часто в їхньому районі працюють генератори, що їх найбільше турбує у процесі роботи цих пристроїв та які заходи місто має впровадити для покращення умов їхнього використання», - наголошують у міській держадміністрації.

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