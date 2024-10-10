Киевлянам предлагают рассказать о своем отношении к генераторам на улицах города

Опрос продлится до 15 октября.

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В приложении Киев Цифровой стартовал новый опрос, который должен помочь городским властям лучше понять отношение киевлян к работе генераторов на улицах во время отключений электроэнергии.

Как сообщают в КГГА, ответы жителей учтут специалисты Департамента территориального контроля города Киева для создания рекомендаций по использованию этих устройств для повышения безопасности и комфорта в городском пространстве.

Опрос продлится до 15 октября, и каждый желающий может высказать свое мнение через приложение Киев Цифровой.

Генераторы обеспечивают работу многих заведений и частных домов в сложных условиях, в то же время создают дополнительные вызовы – такие как шум и загрязнение воздуха, поясняют в КГГА.

«Жители и жительницы города могут поделиться своим опытом относительно того, как часто в их районе работают генераторы, что их больше всего беспокоит в процессе работы этих устройств и какие меры город должен внедрить для улучшения условий их использования», - отмечают в городской госадминистрации.

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