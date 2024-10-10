Депутата Хмельницкого горсовета взяли под стражу с возможностью залога в 49 млн гривен

Суд арестовал депутата горсовета Хмельницкого по подозрению в незаконном обогащении на более 1,5 миллиона долларов США.

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Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца депутата Хмельницкого городского совета, которую подозревают в незаконном обогащении. Ей также разрешили внести залог в размере 49 миллионов гривен. Как отмечают СМИ, речь идет о Светлане Баранской.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличности, однако ГБР обнаружило у депутата более 1,5 миллиона долларов США в разной валюте, которые не были задекларированы. Во время обысков в ее индивидуальных банковских ячейках и на месте работы изъяли эти средства, а также недвижимость, которую она не указала в своей декларации.

Ранее сообщалось, что женщину задержали по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.

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