Апелляционный суд оставил в СИЗО подозреваемого в «сливе» локаций ВСУ Остапа Стахива

Он будет содержаться под стражей два месяца без возможности внесения залога.

Львовский апелляционный суд оставил в СИЗО подозреваемого в «сливе» локаций ВСУ псевдоактивиста Остапа Стахива. Об этом сообщает Суспильне.

Суд постановил оставить в силе решение за 2 октября, а именно — содержание под стражей без залога.

Напомним, что 2 октября, Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для Остапа Стахива, подозреваемого в мошенничестве и распространении информации о расположении подразделений ВСУ.

Что известно об Остапе Стахиве

Остап Стахив создал несколько общественных организаций и устраивал протесты по разной тематике. С самого начала пандемии он сосредоточился на одной теме. На своей Facebook-странице Стахов проводил прямые трансляции, в которых опроверг официальную информацию о коронавирусе. Также он организовывал пикеты и устраивал провокации в ковид-отделениях больниц.

В 2023 году Остап Стахов начал организовывать платные курсы, где после 21 дня всем прошедшим этот курс обещали выдать журналистские удостоверения.

23 мая 2024 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию не поддержал решение о регистрации трех медиа Остапа Стахива: «Галицькі вісті», «Ідея і чин», «Правозахисники».

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