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Львівському псевдоактивісту та антивакцинатору Остапу Стахіву обрали запобіжний захід

14:59, 2 жовтня 2024
Суд обрав Остапу Стахіву запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб.
Львівському псевдоактивісту та антивакцинатору Остапу Стахіву обрали запобіжний захід
Фото: suspilne.media
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У середу, 2 жовтня, Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для Остапа Стахіва, якого підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів ЗСУ, передає «Суспільне».

Прокурор наполягав на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він пояснив, що підозрюваний може змінити місце перебування, знищити або сховати документи, які мають важливе значення для слідства, та вплинути на свідчення людей.

Підозрюваний звинуватив сторону обвинувачення в упередженості. Остап Стахів та його адвокат заявили, що усі підозри є необґрунтованими та просили у відмові в застосуванні будь-яких запобіжних заходів через безпідставність.

Згодом суддя оголосив рішення - псевдоактивісту та антивакцинатору суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави строком на 60 діб.

Що відомо про Остапа Стахіва

Остап Стахів створив декілька громадських організацій та влаштовував протести на різну тематику. Від початку пандемії він зосередився на одній темі. На своїй Facebook-сторінці Стахів проводив прямі трансляції в яких спростував офіційну інформацію про коронавірус. Також він організовував пікети та влаштовував провокації у ковід-відділеннях лікарень.

У 2023 році Остап Стахів почав організовувати платні курси, де після 21 дня усім, хто пройшов цей курс, обіцяли видати журналістські посвідчення.

23 травня 2024 року Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не підтримала рішення про реєстрацію трьох медіа Остапа Стахіва: «Галицькі вісті», «Ідея і чин», «Правозахисники».

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