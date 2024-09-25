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У львівського псевдоактивіста та антивакцинатора Остапа Стахіва проводять обшуки

14:47, 25 вересня 2024
Правоохоронці 25 вересня проводять обшуки у скандального львівського «активіста» Остапа Стахіва.
У львівського псевдоактивіста та антивакцинатора Остапа Стахіва проводять обшуки
Фото: vgolos.ua
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У середу, 25 вересня, Національна поліція спільно зі співробітниками Служби безпеки України проводять обшуки у львівського псевдоактивіста. Він займався виготовленням фіктивних журналістських посвідчень.

У прес-службі Національної поліції не називають прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про Остапа Стахіва.

Його підозрюють у шахрайстві, а саме наданні фіктивних журналістських посвідчень, а також у просуванні проросійських наративів.

«Правоохоронці документують шахрайські дії чоловіка», - повідомили у поліції.

Більш детальну інформацію правоохоронці пообіцяли оприлюднити після завершення слідчих дій.  

Що відомо про Остапа Стахіва

Остап Стахів створив декілька громадських організацій та влаштовував протести на різну тематику. Від початку пандемії він зосередився на одній темі. На своїй Facebook-сторінці Стахів проводив прямі трансляції в яких спростував офіційну інформацію про коронавірус. Також він організовував пікети та влаштовував провокації у ковід-відділеннях лікарень.

У 2023 році Остап Стахів почав організовувати платні курси, де після 21 дня усім, хто пройшов цей курс, обіцяли видати журналістські посвідчення.

23 травня 2024 року Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не підтримала рішення про реєстрацію трьох медіа Остапа Стахіва: «Галицькі вісті», «Ідея і чин», «Правозахисники».

Фото: Нацполіція

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