На Вінниччині чоловік, який організовував незаконне переправлення через кордон, отримав сім років ув’язнення

Обвинувачений попросив свого знайомого, мешканця прикордонної зони, за грошову винагороду переправляти чоловіків через державний кордон України у Молдову.

Житель Одещини, який організовував незаконне переправлення через кордон, отримав сім років ув’язнення. Вінницький апеляційний суд залишив без змін вирок Крижопільського районного суду.

Як повідомила під час апеляційного розгляду суддя-доповідачка, обвинувачений попросив свого знайомого, мешканця прикордонної зони, за грошову винагороду переправляти чоловіків через державний кордон України у Молдову. Вважаючи таку пропозицію кримінально-протиправною, потенційний провідник звернувся з заявою до поліції.

Згодом чоловік отримав від замовника так званих логістичних послуг частину незаконної плати – 500 доларів, 400 з яких передав проводирю. Загалом свої послуги оцінив у 1400 доларів.

Коли ж знайомий правопорушника вже вів особу призовного віку до кордону з Молдовою, їх зупинили працівники правоохоронних органів. Організатора затримали.

45-літній обвинувачений свою вину не визнав, просив суд в усьому розібратися, але в чому незаконність вироку районного суду, в своїй апеляційній скарзі не зазначив.

Зрештою, підстав для задоволення клопотання колегія суддів ВАС не знайшла.

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