У Мінцифри анонсувати запуск проекту «Е-резидент» — що зміниться для іноземців

«Е-резидент» дасть змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки.

Фото: info.nic.ua

Віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за кілька днів Мінцифри запустить проєкт «Е-резидент», що дозволить іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні, пише «Інтерфакс-Україна».

«За кілька днів запустимо електронне резидентство, як в Естонії, але з кращими умовами. Виходимо на ще один рівень конкуренції з країнами, на ІТ-арені будемо презентувати», – сказав посадовець.

Він зазначив, що проект дасть змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки.

За словами Федорова, держава працює над організацією пілотного проєкту зі статичного інтернету та розвитку 5G в Україні.

Раніше стали відомі перші країни-учасники програми е-Резидентства України.

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