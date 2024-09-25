В Минцифре анонсировать запуск проекта «Е-резидент» — что изменится для иностранцев

«Е-резидент» позволит предпринимателям из разных стран открывать собственное дело онлайн в Украине, а также платить налоги.

Фото: info.nic.ua

Вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что через несколько дней Минцифры запустит проект «Е-резидент», что позволит иностранцам открывать счета и вести бизнес в Украине, пишет «Интерфакс-Украина».

«Через несколько дней запустим электронное резидентство, как в Эстонии, но с лучшими условиями. Выходим на еще один уровень конкуренции со странами, на ИТ-арене будем презентовать», – сказал чиновник.

Он отметил, что проект позволит предпринимателям из разных стран открывать собственное дело онлайн в Украине, а также платить налоги.

По словам Федорова, государство работает над организацией пилотного проекта по статическому интернету и развитию 5G в Украине.

Ранее стали известны первые страны-участники программы е-Резидентства Украины.

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