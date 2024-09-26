В Черниговской области разоблачили подпольное казино с миллионными ставками

В одном из сеансов игры общий банк составил 5 млн. грн.

В городе Нежин на Черниговщине полицейские разоблачили организованную преступную группу, создавшую подпольное казино с миллионными ставками. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В состав ОПГ входили четверо нежинцев. Лидерские функции выполнял 38-летний мужчина. Именно он распределял роли между членами, подыскивал и принимал на работу обслуживающий персонал подпольного покер-клуба, поддерживал связь с постоянными игроками, вел черновую документацию, осуществлял распределение средств, полученных в результате противоправной деятельности.

«В казино, иногда, ставки были грандиозными. Так, в одном из сеансов игры общий банк составил 5 млн. грн. В июне полицейские при силовой поддержке спецподразделения «КОРД» ликвидировали деятельность казино», - отметили полицейские.

Четырем членам группировки сообщили о подозрении в организации и проведении азартных игр без соответствующей лицензии, выдаваемой в соответствии с законом, совершенным организованной группой. Лидеру ОПГ еще за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

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