На Чернігівщині викрили підпільне казино з мільйонними ставками

В одному з сеансів гри загальний банк склав 5 млн грн.

У місті Ніжин на Чернігівщині поліцейські викрили організовану злочинну групу, що створила підпільне казино з мільйонними ставками. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

До складу ОЗГ входили четверо ніжинців. Лідерські функції виконував 38-річний чоловік. Саме він розподіляв ролі між його членами, підшукував і приймав на роботу обслуговуючий персонал підпільного покер-клубу, підтримував зв’язок з постійними гравцями, вів чорнову документацію, здійснював розподіл коштів, здобутих внаслідок протиправної діяльності.

«У казино, подекуди, ставки були грандіозними. Так, в одному з сеансів гри загальний банк склав 5 млн грн. У червні поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» ліквідували діяльність казино», - зазначили поліцейські.

Наразі чотирьом членам угруповання повідомили про підозру в організації та проведенні азартних ігор без відповідної ліцензії, що видається відповідно до закону, вчиненому організованою групою. Лідеру ОЗГ ще за легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

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