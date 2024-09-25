На Дніпропетровщині судитимуть голову та секретаря міської ради, які вимагали $30 000 хабара у підприємця

Підприємець хотів побудувати гуртожиток для переселенців.

Судитимуть голову та секретаря однієї з міських рад Дніпропетровської області, які вимагали 30 тисяч доларів хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

«На території громади ще з 90-х років стояла недобудова школи площею 4,5 тис. кв м. Підприємець вирішив відремонтувати це приміщення, аби там могли проживати, у тому числі й переселенці. Платити за проживання громадян мала міжнародна гуманітарна організація», — розповіли у ДБР.

З цією пропозицією він звернувся до міської ради. Посадовці під час зустрічей повідомили, що є два варіанти вирішення питання: за 50 або за 30 тисяч доларів.

У випадку отримання 50 тисяч доларів чиновники обіцяли винести питання на голосування сесії та забезпечити підписання меморандуму про передачу будівлі в довгострокову оренду без оголошення спеціального тендеру.

А за 30 тисяч доларів підприємець мав би віддавати фігурантам ще й відкати.

Зазначається, що у квітні 2024 року підприємець передав 30 тисяч доларів секретарю ради в його кабінеті. Під час передачі грошей обох посадовців було затримано.

Вони обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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