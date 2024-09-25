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У Києві запустили флешмоб із популяризації адопції тварин – як прийняти участь

22:00, 25 вересня 2024
Усім, хто прихистив кота чи собаку, пропонують поділитися своєю історією та розказати, як життя змінюється після появи улюбленця, взятого з притулку чи вулиці.
У Києві запустили флешмоб із популяризації адопції тварин – як прийняти участь
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У мережі стартував флешмоб #НекупуйПрихисти, покликаний популяризувати адопцію тварин. Як пояснюють у КМДА, усім, хто вже прихистив кота чи собаку, пропонують поділитися власною історією та розповісти, як життя змінюється після появи улюбленця, взятого з притулку чи вулиці.

Так, у відео, яке виклав у мережу директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, розповідається історія кота на ім’я Коржик, якого його родина прихистила кілька років тому. 

«Тварини, яких ви врятували з вулиці, з притулку або забрали з неналежних умов – особливі. Кожного дня ви будете відчувати любов та бачити вдячні очі. Запрошую всіх, хто прихистив тварин, долучитися до флешмобу», – сказав він. 

Днів адопції в Міжнародному виставковому центрі пройдуть 5-6 жовтня.

Для того, щоб взяти участь у флешмобі, необхідно:

  • зняти відео або зробити фото зі своїм улюбленцем;
  • розповісти, як змінилось ваше життя після його появи;
  • додати хештег #НекупуйПрихисти;
  • розмістити відео або фото в соцмережах.

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