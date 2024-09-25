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В Киеве запустили флешмоб по популяризации адопции животных – как принять участие

22:00, 25 сентября 2024
Всем, кто приютил кота или собаку, предлагают поделиться своей историей и рассказать, как жизнь меняется после появления любимца, взятого из приюта или улицы.
В Киеве запустили флешмоб по популяризации адопции животных – как принять участие
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В сети стартовал флешмоб #НекупуйПрихисти, призванный популяризировать адопцию животных. Как объясняют в КГГА, всем, кто уже приютил кота или собаку, предлагают поделиться собственной историей и рассказать, как жизнь меняется после появления любимца, взятого из приюта или улицы.

Так, в видео, которое выложил в сеть директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный, рассказывается история кота по имени Коржик, которого его семья приютила несколько лет назад.

«Животные, которых вы спасли с улицы, из приюта или забрали из ненадлежащих условий – особенные. Каждый день вы будете чувствовать любовь и видеть благодарные глаза. Приглашаю всех, кто приютил животных, присоединиться к флешмобу», – сказал он.

Дни адопции в Международном выставочном центре пройдут 5-6 октября.

Для того чтобы принять участие во флешмобе, необходимо:

  • снять видео или сделать фото со своим любимцем;
  • рассказать, как изменилась ваша жизнь после его появления;
  • добавить хэштег #НекупуйПрихисти;
  • разместить видео или фото в соцсетях.

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