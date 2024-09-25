Заявление на отсрочку подается только лично, не по электронной почте и не через адвоката – Полтавский областной ТЦК

В Полтавском областном ТЦК напомнили, что наличие права на отсрочку не означает отсрочки, поэтому нужно подать заявления лично.

Наличие права на отсрочку не означает отсрочку. Заявление об отсрочке должно быть подано лично, а не через «Укрпочту» или электронную почту. Об этом напомнил начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Так, основания для предоставления отсрочек определены статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а порядок предоставления определен Постановлением №560 Кабинета министров. Каждый военнообязанный мужчина должен ознакомиться с данными документами.

«При наличии оснований для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанные лично подают на имя председателя комиссии районного ТЦК и СП заявление по форме, определенной в приложении 4, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению 5» - отметил Роман Истомин со ссылкой на соответствующую норму постановления.

Также он остановился на важной детали – заявление подается лично.

«Хочу обратить внимание на формулировку «лично». То есть сам, персонально, непосредственно, не через кого-то – не через родных, не через адвокатов, не через почту. Это не обращение, которое согласно Закону «Об обращениях граждан» может быть устным или письменным. К тому же письменное обращение посылается по почте или передается гражданином лично или через уполномоченное им лицо. А также может быть отправлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи. Заявление на отсрочку подается только лично», - подчеркнул офицер.

Он отметил, что в ТЦК и СП Полтавской области поступают заявления на оформление отсрочек от призыва по мобилизации почтой, в том числе электронной, однако все заявители получают ответ, что в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины №560 от 16 мая 2024 года военнообязанные подают заявление на имя главы комиссии ТЦК и СП лично. Подобные ответы получают и адвокаты по своим запросам.

Напомним, что по законодательству отсрочка предоставляется не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента. Такой же срок соответствующими Указами устанавливается на 90 дней. То есть после 9 ноября нужно будет подавать заявления снова.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», отсутствие механизма автоматического предоставления и продления отсрочки провоцирует коррупционные риски и ставит граждан в неравные условия. Так, забронированные лица могут оформить отсрочку через «Дию», а лицам с инвалидностью, смотрителям, многодетным родителям, студентам и т.д. приходится стоять в постоянных очередях в ТЦК.

Также мы писали, что если штраф за неявку по повестке уплатит 100 тысяч граждан, это даст в бюджет от 1,7 млрд до 2,55 млрд грн.

Напомним, что командование Сухопутных войск ВСУ сообщило, что директиву о запрете мобилизации до 25 лет публиковать не будут, потому что она получила гриф «для служебного пользования», поэтому непонятно, на что ссылаться гражданам в случае попыток мобилизации ТЦК мужчин в возрасте до 25 лет.

Автор: Наталя Мамченко

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