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Если штраф за неявку по повестке заплатит 100 тысяч граждан, это даст в бюджет от 1,7 млрд до 2,55 млрд грн

07:50, 25 сентября 2024
Можно ли штрафами за неявку по повестке в ТЦК пополнить бюджет.
Если штраф за неявку по повестке заплатит 100 тысяч граждан, это даст в бюджет от 1,7 млрд до 2,55 млрд грн
Фото: novyny.live
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Почти 3,5 миллиона грн заплатили нарушители с Полтавщины в государственный бюджет за последние 3 месяца. Об этом в середине сентября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП.

«В целом должностные лица и остальные граждане в течение 19 мая – 1 сентября этого года уже заплатили почти 3,5 миллиона гривен. Временный промежуток выбран с момента вступления изменений в Кодекс об административной ответственности – с 19 мая размер штрафа для должностных лиц составляет 34 000-59 500 гривен, для остальных граждан - 17 000-25 500 гривен.

Несмотря на то, что наложение штрафов или уголовное наказание не является целью ТЦК – в дальнейшем количество таких случаев может увеличиться. Особенно это касается должностных лиц всех уровней, ведь мобилизация не дело только ТЦК и СП – это общегосударственный процесс. И каждый руководитель предприятия, каждый председатель сельского, поселкового и городского совета имеет свои обязанности и полномочия по вопросам военного учета и мобилизации», - отметили в областном ТЦК.

Согласно Бюджетному кодексу к доходам общего фонда Государственного бюджета Украины относятся средства от санкций (штрафы, пеня и т.п.), применяемые в соответствии с законом, за некоторыми исключениями.

Как известно, Кабмин готовится запустить массовую печать повесток, сформированных автоматически с помощью Реестра «Оберег». Всего, по документам Правительства, опубликованным УП, планируют напечатать 900 тысяч повесток до конца 2024 года. Очевидно, это значит, что к соответствующему количеству лиц есть вопросы соблюдения ими воинского долга.

Если даже теоретически предположить, что в результате неявки по таким повесткам в ТЦК будет оштрафована девятая часть таких лиц, это уже даст в бюджет от 1,7 до 2,55 млрд грн (100 тысяч человек * 17 тысяч грн/25,5 тысяч грн штрафа). Конечно, в случае уплаты соответствующего штрафа добровольно или путем принудительного списания средств со счетов.

Для сравнения, законопроект Кабмина 11416-д о повышении налогов предусматривает получение дополнительно в бюджет 2024 27,3 млрд грн за счет повышения военного сбора. Еще 1,7 млрд грн планируется «добрать» за счет установления военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы в размере 10% в расчете с одной минимальной заработной платы в месяц и 1 млрд – от установления ежемесячных авансовых взносов налога на прибыль предприятий для плательщиков налога, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим (за каждую АЗС).

Таким образом, уплата штрафов по постановлениям ТЦК может предоставить дополнительный ресурс в бюджет в несколько миллиардов гривен, если процедура привлечения к ответственности уклоняющихся от воинского долга будет цифровизирована и технически обеспечена на всех этапах.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала о судебном деле, в котором работник единого телемарафона узнал о вынесенном по нему постановлении ТЦК в день блокирования его банковской карты для получения заработной платы в связи с открытием в отношении него исполнительного производства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уклоняющихся от военного учета лиц – в частности, которые не сообщили государству свои актуальные данные, и добровольно не уплатят штрафы, которые им «выпишет» ТЦК, может ожидать взыскания средств со счетов и даже недвижимого имущества.

Автор: Наталя Мамченко 

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Если штраф за неявку по повестке заплатит 100 тысяч граждан, это даст в бюджет от 1,7 млрд до 2,55 млрд грн

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