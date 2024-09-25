Якщо штраф за неявку за повісткою сплатить 100 тисяч громадян, це дасть до бюджету від 1,7 млрд до 2,55 млрд грн

Чи можна штрафами за неявку за повісткою до ТЦК поповнити бюджет.

Фото: novyny.live

Майже 3,5 мільйони грн заплатили порушники з Полтавщини до державного бюджету протягом останніх 3 місяців. Про це у середині вересня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП.

«Загалом посадові особи та решта громадян протягом 19 травня – 1 вересня цього року вже заплатили майже 3,5 мільйони гривень. Часовий проміжок обрано з моменту набрання чинності змін до Кодексу про адміністративну відповідальність - від 19 травня розмір штрафу для посадових осіб складає 34 000-59 500 гривень, для решти громадян - 17 000-25 500 гривень.

Попри те, що накладення штрафів чи кримінальне покарання не є метою ТЦК – в подальшому кількість таких випадків може збільшитись. Особливо це стосується посадових осіб усіх рівнів, адже мобілізація не є справою лише ТЦК та СП - це загальнодержавний процес. І кожен керівник підприємства, кожен голова сільської, селищної та міської ради має свої обов'язки і повноваження у питаннях військового обліку та мобілізації» - зазначили у обласному ТЦК.

За Бюджетним кодексом до доходів загального фонду Державного бюджету України належать кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються відповідно до закону, за деякими виключеннями.

Наразі, як відомо, Кабмін готується запустити масовий друк повісток, сформованих автоматично за допомогою Реєстру «Оберіг». Всього, за документами Уряду, які опублікувало УП, планують надрукувати 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. Вочевидь, це значить, що до відповідної кількості осіб є питання стосовно дотримання ними військового обов’язку.

Якщо навіть теоретично припустити, що внаслідок неявки за такими повістками до ТЦК буде оштрафована дев’ята частина таких осіб, це вже дасть до бюджету від 1,7 до 2,55 млрд грн (100 тисяч осіб * 17 тисяч грн/25,5 тисяч грн штрафу). Звісно, за умови сплати відповідного штрафу добровільно або ж шляхом примусового списання коштів з рахунків.

Для порівняння, законопроект Кабміну 11416-д про підвищення податків передбачає отримання додатково до бюджету 2024 року 27,3 млрд грн за рахунок підвищення військового збору. Ще 1,7 млрд грн планується «добрати» за рахунок встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, ІІ та IV групи у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної заробітної плати на місяць та 1 млрд - від встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств для платників податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним (за кожну АЗС).

Таким чином, сплата штрафів за постановами ТЦК може надати додатковий ресурс до бюджету у кілька мільярдів гривень, якщо процедура притягнення до відповідальності осіб, які ухиляються від військового обов’язку буде цифровізована та технічно забезпечена на всіх етапах.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала про судову справу, в якій працівник єдиного телемарафону дізнався про винесену щодо нього постанову ТЦК в день блокування його банківської карти для отримання заробітної плати у зв`язку із відкриттям відносно нього виконавчого провадження.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», осіб, які ухиляються від військового обліку – зокрема, не повідомили державі свої актуальні дані, і добровільно не сплатять штрафи, які їм «випише» ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.