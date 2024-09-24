Кабмін запускає автоматизований друк повісток за допомогою реєстру «Оберіг» – до кінця 2024 року надрукують 900 тисяч повісток

Повістки будуть друкувати автоматично за допомогою Реєстру «Оберіг», за це з резервного фонду бюджету «Укрпошта» отримає 54 млн грн, а поліграфічний комбінат «Україна» 17,82 млн грн.

Джерело фото: hvylya.net

Уряд запускає масовий автоматичний друк повісток для військовозобов’язаних. Профінансувати його планують за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, виділивши під це Міністерству оборони 71,82 млн грн. Про це повідомляє УП з посиланням на документи Кабміну.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законодавство нині передбачає, що повістки можуть формуватися за допомогою Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Тобто, заповнювати всі поля «від руки» ТЦК не потрібно – це зробить за них електронна система. Підписати повістку можна кваліфікованим електронним підписом. На це наше видання звертало увагу при ухваленні змін до закону про мобілізацію. Далі повістку направляють поштою. Втім, як писала «Судово-юридична газета», якщо людина вказала адресу при оновленні даних у застосунку «Резерв+», їй надіслали повістку на цю адресу, але вона її не отримала, то вона все одно буде вважатися повідомленою.

Так, належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки поштою, буде, у тому числі, день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення облікових даних або ж відмітки про відсутність особи за адресою, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Надалі у разі ігнорування повістки для такої особи можуть настати наслідки у вигляді штрафу від ТЦК і у разі несплати – арешту рахунків та навіть майна.

Таким чином, наразі ніщо не заважає уряду за наявності відповідних технічних умов одномоментно роздрукувати тисячі повісток.

Судячи з опублікованого документу, друкувати планують 300 тисяч повісток на місяць. Загалом буде надруковано 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.

Для цього у процесі буде задіяно ДП «Поліграфічний комбінат «Україна». Вартість послуг ДП буде складати 17,82 млн грн.

Один «комплект» вартуватиме 19,8 грн, і включатиме у себе:

Повістку з описом вкладення (форма 107), що вкладені у конверт, на лицевій стороні якого приклеєно самоклейних ярлик для рекомендованого листа;

На зворотній стороні приклеєно повідомлення про вручення поштового відправлення (рекомендованого лист) (форма 119).

Також у процесі буде задіяно АТ «Укрпошта». Послуги «Укрпошти» вартуватимуть державі 54 млн грн.

Нагадаємо, раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру «Оберіг». Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність, раніше зазначали у Міноборони.

Також «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову і уточнив, як будуть надсилати повістки, автоматично сформовані електронним Реєстром «Оберіг».

Так, у разі, коли резервіст або військовозобов’язаний уточнив свої облікові дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення, повістка може надсилатися на адресу місця проживання, зазначену резервістом або військовозобов’язаним під час уточнення облікових даних.

Таким чином, якщо чоловік оновив дані через Резерв+ і вказав адресу проживання, але прогавив визначений законом про посилення мобілізації строк, то він зможе отримати повістку на вказану ним адресу, а не на адресу, яку «Оберіг» «побачить» в інших реєстрах, де ця особа може вже й не проживати. Відповідні доповнення до п. 34 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації вніс Кабмін 16 серпня.

Автор: Наталя Мамченко

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