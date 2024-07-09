Друк повісток ТЦК цифровізували, що дозволить прискорити накладення заочних штрафів і стягнення коштів з ухилянтів

Повістки отримають усі, хто не виконав вимоги військового обліку – Кабмін цифровізував друк повісток.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», спочатку Верховна Рада законом про посилення мобілізації дозволила ТЦК підписувати повістки не лише «вручну», а й електронним цифровим підписом, а потім і Кабмін постановою №560 уточнив, що повістка може формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» та підписуватися керівником ТЦК або його відділу шляхом накладання на повістку його кваліфікованого електронного підпису. Реєстраційний номер повістки фіксується в «Оберіг».

Тобто, процес створення повісток фактично цифровізували, що надасть можливість забезпечити масовість формування повісток на осіб, які не виконали обов’язки щодо військового обліку.

Далі такі сформовані в автоматичному режимі повістки можуть роздрукувати та масово розіслати поштою.

Так, повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана поштою на адресу місця проживання після завершення 60 днів на уточнення облікових даних. Тобто, з 16 липня.

У разі неуточнення адреси повістка надсилається на адресу зареєстрованого чи задекларованого місця проживання.

Повістка ТЦК надсилається не пізніше, ніж протягом наступного дня після підпису керівником ТЦК. При цьому день явки за викликом визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки поштою.

Як вже неодноразово писала «Судово-юридична газета», належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки поштою, буде, у тому числі, день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення облікових даних або ж відмітки про відсутність особи за адресою, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Отже, у випадку, якщо чоловік не повідомив свої актуальні дані, то йому можуть надіслати повістку за останньою відомою державі адресою проживання, і з того часу він буде вважатися належним чином оповіщеним.

Надалі вже запускається механізм заочних штрафів і, відповідно, відкриття виконавчого провадження і надалі – блокування рахунків та стягнення доходів і навіть майна у примусовому порядку.

Нагадаємо, що штраф за КУпАП може складати від 17 тисяч до 25,5 тисяч грн.

При цьому раніше передбачений законодавством протокол ТЦК відтепер вже не складається, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику.

Вочевидь, таким підтвердним документом буде вважатися поштове відправлення з проставленням відповідної відмітки. Постановою від 25 червня Кабмін, як вже було сказано, уточнив цей момент.

Далі ТЦК може розглянути справу і відразу винести постанову про накладення штрафу.

Адміністративне стягнення за статтями 210, 210-1 КУпАП, може бути накладено протягом 3 місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Накладатися штраф може неодноразово, скажімо, за кожну неявку за повісткою.

У разі добровільної несплати штрафу, запускається механізм блокування рахунку, стягнення коштів і в разі їх недостатності на рахунках – майна.

Крім того, Кабмін надав право ТЦК надсилати в електронному вигляді звернення до Національної поліції про призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тобто, заявки ТЦК на затримання і доставлення громадян, які порушили правила обліку, також будуть надсилатися в електронному вигляді.

Автор: Наталя Мамченко

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