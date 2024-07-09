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Распечатку повесток ТЦК цифровизировали, что позволит ускорить наложение заочных штрафов и взыскание средств с уклонистов

18:23, 9 июля 2024
Повестки получат все, кто не выполнил требования военного учета – Кабмин цифровизировал печать повесток.
Распечатку повесток ТЦК цифровизировали, что позволит ускорить наложение заочных штрафов и взыскание средств с уклонистов
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сначала Верховная Рада законом об усилении мобилизации разрешила ТЦК подписывать повестки не только «вручную», но и электронной цифровой подписью, а затем и Кабмин постановлением №560 уточнил, что повестка может формироваться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и подписываться руководителем ТЦК или его отдела путем наложения на повестку его квалифицированной электронной подписи. Регистрационный номер повестки фиксируется в «Обереге».

То есть, процесс создания повесток фактически цифровизировали, что позволит обеспечить массовость формирования повесток на лиц, не исполнивших обязанности по военному учету.

Далее такие сформированные в автоматическом режиме повестки могут распечатать и массово отправить по почте.

Так, повестка о вызове в ТЦК может быть отправлена ​​по почте на адрес места жительства по истечении 60 дней на уточнение учетных данных. То есть с 16 июля.

В случае неуточнения адреса повестка направляетсяна адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства.

Повестка ТЦК направляется не позднее, чем на следующий день после подписи руководителем ТЦК. При этом день явки по вызову определяется не ранее 14-го дня со дня повестки по почте.

Как уже неоднократно писала «Судебно-юридическая газета», надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК в случае отправки повестки по почте будет, в том числе, день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении учетных данных или же отметки об отсутствии лица по адресу, если это лицо не уведомило ТЦК о другом адресе места жительства.

Следовательно, в случае, если мужчина не сообщил свои актуальные данные, ему могут прислать повестку по последнему известному государству адресу проживания, и с тех пор он будет считаться должным образом уведомленным.

В дальнейшем уже запускается механизм заочных штрафов и, соответственно, открытие исполнительного производства и дальше – блокирование счетов и взыскание доходов и даже имущества в принудительном порядке.

Напомним, что штраф за КУоАП может составлять от 17 тысяч до 25,5 тысячи грн.

При этом ранее предусмотренный законодательством протокол ТЦК отныне уже не составляется, если лицо не явилось без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия по вызову ТЦК, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получение лицом вызова.

Очевидно, таким подтверждающим документом будет считаться почтовая отправка с проставлением соответствующей отметки. Постановлением от 25 июня Кабмин, как уже было сказано, уточнил этот момент.

Далее ТЦК может рассмотреть дело и сразу вынести постановление о наложении штрафа.

Административное взыскание по статьям 210, 210-1 КУоАП может быть наложено в течение 3 месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения.

Налагаться штраф может неоднократно, скажем, за каждую неявку по повестке.

В случае добровольной неуплаты штрафа запускается механизм блокировки счета, взыскания средств и в случае их недостаточности на счетах – имущества.

Кроме того, Кабмин предоставил право ТЦК направлять в электронном виде обращение в Национальную полицию о призывниках, военнообязанных и резервистах, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

То есть заявки ТЦК на задержание и доставку граждан, нарушивших правила учета, также будут направляться в электронном виде.

Автор: Наталя Мамченко 

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