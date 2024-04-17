Будут ли электронные повестки – какой ответ на этот вопрос дает финальный текст закона о мобилизации

Закон об усилении мобилизации разрешает ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

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После принятия закона №3633-IX об усилении мобилизации многие народные депутаты акцентировали внимание на том, что доставки повесток в Электронный кабинет военнообязанного не будет. Кроме того, о том, что «не будет повесток в Дии» подчеркивало Министерство цифровой трансформации.

Действительно, первая редакция законопроекта 10449, представленная в Верховную Раду Министерством обороны, предусматривала, что «повестка о вызове в ТЦК может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста». Также в статье 22 Закона о мобилизации в редакции, одобренной парламентом в первом чтении, предполагалось, что «днем вручения повестки о вызове в ТЦК являются:

1) день вручения такой повестки под расписку;

2) день получения ТЦК сообщения о доставке такой повестки в электронный кабинет». «Если повестка о вызове в ТЦК направлена в электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста позже 17 часов, такая повестка считается врученной в рабочий день, следующий за днем ее отправления, независимо от поступления в ТЦК уведомления о ее доставке», - было отмечено первой редакции законопроекта.

Итак, в первой редакции законопроекта была определенность того, когда повестка считается врученной.

Однако при подготовке законопроекта ко второму чтению соответствующие нормы из законопроекта были изъяты. Как итог, в законе о мобилизации нет никаких норм о том, должны ли эти повестки быть в бумажном или электронном виде, с какого момента они считаются врученными/доставленными и т.п.

Так, в статье 22 есть норма, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента Украины об объявлении мобилизации, утвержденном Верховной Радой, обязаны уточнить свои учетные данные через ЦНАП или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, или в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения. В случае получения повестки о вызове ТЦК гражданин обязан явиться в указанные в ней место и срок.

При этом определено, что в повестке о вызове в ТЦК указываются, кроме ФИО и даты рождения гражданина, которому адресована повестка, цели вызова в ТЦК и т.п., также и «подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку» .

В дальнейшем говорится, что «при вручении повестки ТЦК по требованию гражданина, которому вручается повестка, обязаны назвать свои фамилии, имя и отчество, должности, а также предъявить служебные удостоверения».

Итак, с одной стороны, речь идет о том, что повестка может содержать подпись должностного лица ТЦК в электронном виде, и сама повестка как документ может «формироваться» (т.е. создаваться в цифровом виде), с другой – речь идет о физическом вручении такой повестки.

То, что дальше Минобороны будет идти по пути цифровизации всех процессов, неоднократно заявляли в ведомстве, хотя и замечали, что возможность направления повесток в электронный кабинет полностью зависит от того, как законодатели сформируют финальную версию закона о мобилизации.

Однако закон о мобилизации фактически отдает урегулирование процедуры вручения повесток в руки Кабмина.

Так, новый закон предусматривает, что Кабмин в Порядке проведения призыва граждан на военную службу отдельно урегулирует порядок оповещения военнообязанных и резервистов, их прибытие в ТЦК, воинские части ВСУ и т.д. То есть среди прочего и вручение повесток.

Кроме того, правительство установит в этом документе процедуру проверки военно-учетных документов граждан, уточнение персональных данных военнообязанных и резервистов и внесение соответствующих изменений в военно-учетные документы.

Следовательно, закон не дает прямого ответа на вопрос, могут ли вручить повестку в электронном виде – он не предусматривает ни такой процедуры, ни запрета на ее введение Кабмином.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 апреля вступил в силу закон о цифровизации военного учета и внедрении Электронного военнообязанного кабинета (законопроект 10062), по которому идентификация лиц и оформление документов военного учета будет осуществляться с использованием средств Реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». В этом Реестре будет оцифрованный образ лица, будет указано местожительство и местонахождение, номера средств связи и адреса электронной почты, реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу, сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы), реквизиты водительского удостоверения и т.д. Закон о мобилизации дает гражданам, стоящим на военном учете, 60 дней, чтобы те уточнили свой актуальный адрес и номер телефона, которые будут внесены в этот Реестр.

Автор: Наталя Мамченко

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