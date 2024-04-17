Чи будуть електронні повістки – яку відповідь на це питання дає фінальний текст закону про мобілізацію

Закон про посилення мобілізації дозволяє ТЦК підписувати повістку електронним цифровим підписом.

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Після прийняття закону №3633-IX про посилення мобілізації чимало народних депутатів акцентувало увагу на тому, що доставки повісток до Електронного кабінету військовозобов’язаного не буде. Крім того, на тому, що «не буде повісток у Дії» наголошувало Міністерство цифрової трансформації.

Дійсно, перша редакція законопроекту 10449, подана до Верховної Ради Міністерством оборони, передбачала, що «повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста». Також у статті 22 Закону про мобілізацію в редакції, яку схвалював парламент в першому читанні, передбачалося, що «днем вручення повістки про виклик до ТЦК є:

1) день вручення такої повістки під розписку;

2) день отримання ТЦК повідомлення про доставлення такої повістки до електронного кабінету». «Якщо повістку про виклик до ТЦК надіслано до електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного та резервіста пізніше 17 години, така повістка вважається врученою у робочий день, наступний за днем її відправлення, незалежно від надходження до ТЦК повідомлення про її доставлення», - було зазначено у першій редакції законопроекту.

Отже, у першій редакції законопроекту була визначеність стосовно того, коли повістка вважається врученою.

Однак під час підготовки законопроекту до другого читання відповідні норми із законопроекту були вилучені. Врешті у законі про мобілізацію немає жодних норм про те, чи мають бути ці повістки у паперовому чи в електронному виді, з якого моменту вони вважаються врученими/доставленими тощо.

Так, у статті 22 є норма, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою, зобов’язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження. У разі отримання повістки про виклик ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та строк.

При цьому, визначено, що у повістці про виклик до ТЦК зазначаються, крім ПІБ і дати народження громадянина, якому адресована повістка, мети виклику до ТЦК тощо, також й «підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку».

Надалі йдеться про те, що «під час вручення повістки ТЦК на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов’язані назвати свої прізвища, ім’я та по батькові, посади, а також пред’явити службові посвідчення».

Отже, з одного боку, йдеться про те, що повістка може містити підпис посадової особи ТЦК в електронному вигляді, і сама повістка як документ може «формуватися» (тобто, створюватися в цифровому вигляді), з іншого – йдеться про фізичне вручення такої повістки.

Те, що далі Міноборони буде йти шляхом цифровізації всіх процесів неодноразово заявляли у відомстві, хоча й зауважували, що можливість направлення повісток до електронного кабінету цілком залежить від того, як законодавці сформують фінальну версію закону про мобілізацію.

Однак закон про мобілізацію фактично віддає врегулювання процедури вручення повісток у руки Кабміну.

Так, новий закон передбачає, що Кабмін в Порядку проведення призову громадян на військову службу окремо врегулює порядок оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, їх прибуття до ТЦК, військових частин ЗСУ тощо. Тобто, серед іншого, й вручення повісток.

Крім того, Уряд встановить в цьому документі процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів та внесення відповідних змін у військово-облікові документи.

Отже, закон не дає прямої відповіді на питання, чи можуть вручити повістку в електронному вигляді – він не передбачає ані такої процедури, ані заборони на її запровадження Кабміном.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 квітня набув сили закон про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062), за яким ідентифікація осіб та оформлення документів військового обліку буде здійснюватися із використанням засобів Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». У цьому Реєстрі буде відцифрований образ обличчя, буде вказано місце проживання та місце перебування, номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти, реквізити паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон, відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи), реквізити посвідчення водія тощо. Закон про мобілізацію дає громадянам, що стоять на військовому обліку, 60 днів, аби ті уточнили свою актуальну адресу та номер телефону, які будуть внесені до цього Реєстру.

Автор: Наталя Мамченко

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