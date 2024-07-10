Міноборони підтвердило, що друк повісток буде цифровізований та масовий

Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів, а тепер їх просто масово роздрукують, підпишуть цифровим підписом і направлять за адресами.

Як писала «Судово-юридична газета», друк повісток ТЦК цифровізували, що дозволить прискорити накладення заочних штрафів і стягнення коштів з ухилянтів.

Буквально це означає, що за допомогою електронного Реєстру «Оберіг» автоматично зроблять вибірку осіб, які підлягають виклику до ТЦК, сформують на них повістки в електронному вигляді, які підпишуть КЕП і направлять поштою за адресою. Ухилився від повістки – отримав штраф. Не заплатив штраф – чекай на арешт рахунків та майна.

10 липня про відповідну постанову повідомило Міністерство оборони України. Традиційно, постанова поки не опублікована на сайті Кабміну.

«Кабмін ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток.

Постанова, ухвалена урядом, значно зменшить паперове навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та централізує процес друку повісток.

Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру. Міністерство оборони та Генеральний штаб ініціювали зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період.

Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру Оберіг. Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність» - зазначили у Міноборони.

Варто зазначити, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився – повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти.

Автор: Наталя Мамченко

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