ВАКС заочно арештував Костянтина Жеваго, який є фігурантом у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

Вищий антикорсуд заочно арештував власника групи «Фінанси і Кредит» Костянтина Жеваго.

10 липня Вищий антикорупційний суд заочно заарештував власника групи «Фінанси і Кредит» Костянтина Жеваго, який фігурантом у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вказує, що після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

У САП також додали, що на момент вчинення злочину і на теперішній час Жеваго знаходиться на території Франції.

У прокуратурі також нагадали деталі справи.

Зокрема, САП та НАБУ встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи «Фінанси і кредит» з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як «бекофіс» для маскування злочинної діяльності. Вказується, що адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

«Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом «бекофісу» у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол. (1,8 млн доларів– суддям Верховного Суду, решта – як «оплата» посередницьких послуг)», — зазначили в САП.

Раніше ми писали, що французький суд відхилив апеляцію на екстрадицію українського мільярдера Жеваго.

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