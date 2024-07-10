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ВАКС заочно арестовал Константина Жеваго, являющегося фигурантом по делу экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева

16:41, 10 июля 2024
Высший антикорсуд заочно арестовал владельца группы «Финансы и Кредит» Константина Жеваго.
ВАКС заочно арестовал Константина Жеваго, являющегося фигурантом по делу экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева
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10 июля Высший антикоррупционный суд заочно арестовал владельца группы «Финансы и Кредит» Константина Жеваго, который фигурантом по делу экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Специализированная антикоррупционная прокуратура указывает, что после задержания подозреваемого и доставки до места проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

В САП также добавили, что на момент совершения преступления и в настоящее время Жеваго находится на территории Франции.

В прокуратуре также напомнили подробности дела.

В частности, САП и НАБУ установили наличие контактов бизнесмена-собственника группы «Финансы и кредит» с одним из адвокатов адвокатского объединения, которое использовалось в качестве «бекофиса» для маскировки преступной деятельности. Указывается, что адвокат выступил посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного Суда по принятию судебного решения в интересах бизнесмена.

По данным следствия, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом «бекофиса» в Верховном Суде. В течение марта-апреля 2023 бизнесмен передал адвокату 2,7 млн ​​дол. (1,8 млн долларов – судьям Верховного Суда, остальные – как «оплата» посреднических услуг)», — отметили в САП.

Ранее мы писали, что французский суд отклонил апелляцию на экстрадицию украинского миллиардера Жеваго.

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