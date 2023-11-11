Французький суд відхилив апеляцію на екстрадицію українського мільярдера Жеваго

Суд у Франції відмовив в екстрадиції бізнесмена Україну.

Джерело фото: REUTERS/Pierre Albouy

У п’ятницю, 10 листопада, Верховний суд Франції відхилив апеляцію української сторони та постановив, що український мільярдер Костянтин Жеваго не повинен бути екстрадований за звинуваченнями в розтраті.

Про це повідомляє «Reuters» з посиланням на речника суду.

Жеваго був заарештований на французькому гірськолижному курорті в грудні 2022 року за запитом України, яка розшукує його за звинуваченням у розкраданні вже ліквідованого банку «Фінанси та кредит».

Мільярдер неодноразово заперечував свою провину.

«(Суд) приходить до висновку, що держава-позивач (Україна) не може гарантувати, що пан Жеваго судитиме суд, який може забезпечити фундаментальні процесуальні гарантії та захист прав захисту», - йдеться у рішенні суду, отриманому агентством Reuters.

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