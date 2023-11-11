Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для работников Аппарата Верховной Рады, НАПК, НАБУ и ГБР в Бюджете предложили исключение – им не нужно проводить классификацию должностей

Перед рассмотрением закона о Бюджете на 2024 год Александр Корниенко предложил свою редакцию заключительных положений по оплате труда государственных служащих в Аппарате Верховной Рады, НАПК, НАБУ и ГБР.

Налоговые ставки в первые годы легализации криптоактивов должны быть 5% для доходов физлиц и 18% для компаний, - Минцифры

Минцифры считает целесообразным установить механизмы легализации криптоактивов и соответствующие налоговые ставки.

Конкурсная комиссия по отбору нового главы НАПК избрала председателем Мэтью Мюррея

Главой Конкурсной комиссии по отбору нового главы НАПК избрали Мэтью Мюррея, который работал как антикоррупционный советник у разных правительств, в частности, африканских стран.

В здании Высшего административного суда Польши «майнили» криптовалюту

В помещении Высшего административного суда Польши обнаружили криптовалютную ферму.

Кабмин предлагает отменить ответственность за нарушение Таможенных правил ввоза транспорта, переданного военным формированием или администрациям

Правительство одобрило изменения в Таможенный кодекс, отменяющие ответственность за нарушение правил ввоза транспорта, передаваемого военным администрациям и правоохранителям.

  1. В мире
  2. / Суд инфо

Французский суд отклонил апелляцию на экстрадицию украинского миллиардера Жеваго

08:32, 11 ноября 2023
Суд во Франции отказал в экстрадиции бизнесмена Украины.
Французский суд отклонил апелляцию на экстрадицию украинского миллиардера Жеваго
Источник фото: REUTERS/Pierre Albouy
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В пятницу, 10 ноября, Верховный суд Франции отклонил апелляцию украинской стороны и постановил, что украинский миллиардер Константин Жеваго не должен быть экстрадирован по обвинениям в растрате.

Об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на спикера суда.

Жеваго был арестован на французском горнолыжном курорте в декабре 2022 года по запросу Украины, которая разыскивает его по обвинению в хищении уже ликвидированного банка «Финансы и кредит».

Миллиардер неоднократно отрицал свою вину.

«(Суд) приходит к выводу, что государство-податель (Украина) не в состоянии гарантировать, что г-на Жеваго будет судить суд, который может обеспечить основные процессуальные гарантии и защиту прав защиты», — говорится в решении суда.

«(Суд) приходит к выводу, что государство-истец (Украина) не может гарантировать, что г-на Жеваго будет судить суд, который может обеспечить фундаментальные процессуальные гарантии и защиту прав защиты», - говорится в решении суда, полученном агентством Reuters.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альберт Єзеров
    Альберт Єзеров
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Оксана Тихоненко
    Оксана Тихоненко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Осіпов
    Юрій Осіпов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду