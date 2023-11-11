Французский суд отклонил апелляцию на экстрадицию украинского миллиардера Жеваго

Суд во Франции отказал в экстрадиции бизнесмена Украины.

Источник фото: REUTERS/Pierre Albouy

В пятницу, 10 ноября, Верховный суд Франции отклонил апелляцию украинской стороны и постановил, что украинский миллиардер Константин Жеваго не должен быть экстрадирован по обвинениям в растрате.

Об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на спикера суда.

Жеваго был арестован на французском горнолыжном курорте в декабре 2022 года по запросу Украины, которая разыскивает его по обвинению в хищении уже ликвидированного банка «Финансы и кредит».

Миллиардер неоднократно отрицал свою вину.

«(Суд) приходит к выводу, что государство-податель (Украина) не в состоянии гарантировать, что г-на Жеваго будет судить суд, который может обеспечить основные процессуальные гарантии и защиту прав защиты», — говорится в решении суда.

«(Суд) приходит к выводу, что государство-истец (Украина) не может гарантировать, что г-на Жеваго будет судить суд, который может обеспечить фундаментальные процессуальные гарантии и защиту прав защиты», - говорится в решении суда, полученном агентством Reuters.

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