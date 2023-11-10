Президент принял верительные грамоты от послов ЮАР, Бангладеш и Гвинеи

Состоялось вручение верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенного Посла Южно-Африканской Республики Шуэйба Касу, Посла Народной Республики Бангладеш Султаны Лайлы Хоссейн и Посла Республики Гвинея Умара Канде.

Поздравляя Посла Южно-Африканской Республики с началом дипломатической миссии в Украине, Владимир Зеленский выразил благодарность за поддержку со стороны ЮАР Украинской формулы мира.

Президент отметил активизацию двусторонних контактов на высшем уровне и выразил убеждение в продолжении продуктивного диалога с этой страной, а также в дальнейшем взаимодействии со странами Африканского континента. Глава государства пригласил ЮАР присоединиться к реализации инициативы «Зерно из Украины» и принять участие во втором саммите этой гуманитарной программы, который вскоре пройдет в нашей стране.

Поздравляя Посла Народной Республики Бангладеш с началом работы в Украине, Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в рамках ООН и подчеркнул важность поддержки со стороны Бангладеш украинских инициатив, направленных на восстановление справедливого и устойчивого мира.

Султана Лайла Хоссейн поблагодарила за помощь украинской власти в эвакуации граждан Бангладеш в начале полномасштабного вторжения РФ. Отдельное внимание было уделено реализации Украинской формулы мира. Владимир Зеленский предложил Бангладеш присоединиться к имплементации Формулы и делегировать представителя для участия в соответствующих встречах на уровне советников по вопросам национальной безопасности.

Также были обсуждены перспективы налаживания сотрудничества в торгово-экономической сфере, в частности по поставкам украинской агропродукции в Бангладеш. Президент предложил активизировать работу по созданию Совместной межправительственной украинско-бангладешской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Во время разговора с Послом Умаром Канде Глава государства отметил, что у Украины и Гвинеи есть значительный потенциал сотрудничества в экономическом направлении. Владимир Зеленский подчеркнул заинтересованность Украины в расширении представленности украинского бизнеса в Гвинее, а также дипломатического присутствия нашего государства на Африканском континенте.

Глава государства подчеркнул, что эта задача остается одной из приоритетных для украинской дипломатии. Он также сделал акцент на значительном потенциале сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и выразил надежду, что Гвинейская Республика будет поддерживать резолюции Украины в Генеральной Ассамблее ООН. Гвинейская сторона была приглашена к участию во втором международном саммите программы «Зерно из Украины», который должен состояться в ближайшее время.

Фото: president.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.