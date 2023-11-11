Как можно предотвратить гепатит А на рабочем месте – советы от Гоструда

Тщательное мытье рук является чрезвычайно важным для предотвращения заболеваний, отмечают в Гоструда.

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Профилактика гепатита А на рабочем месте базируется на надлежащей гигиене и санитарии. На этом подчеркнули в Государственной службе Украины по вопросам труда.

Распространение гепатита А можно уменьшить путем:

наличия достаточных запасов безопасной питьевой воды;

надлежащей очистки или удаления сточных вод;

соблюдения правил личной гигиены, в частности регулярное мытье рук;

избегания совместного использования вещей, например полотенец.

Тщательное мытье рук является чрезвычайно важным для предотвращения заболеваний, отмечают в Гоструда.

«Работники должны быть проинформированы об использовании, при необходимости, соответствующей защитной одежды и о ее регулярной замене. Их также нужно проинформировать о необходимости частого мытья рук», - говорится в сообщении.

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