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Как можно предотвратить гепатит А на рабочем месте – советы от Гоструда

10:09, 11 ноября 2023
Тщательное мытье рук является чрезвычайно важным для предотвращения заболеваний, отмечают в Гоструда.
Как можно предотвратить гепатит А на рабочем месте – советы от Гоструда
Изображение: freepik.com
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Профилактика гепатита А на рабочем месте базируется на надлежащей гигиене и санитарии. На этом подчеркнули в Государственной службе Украины по вопросам труда.

Распространение гепатита А можно уменьшить путем:

  • наличия достаточных запасов безопасной питьевой воды;
  • надлежащей очистки или удаления сточных вод;
  • соблюдения правил личной гигиены, в частности регулярное мытье рук;
  • избегания совместного использования вещей, например полотенец.

Тщательное мытье рук является чрезвычайно важным для предотвращения заболеваний, отмечают в Гоструда.

«Работники должны быть проинформированы об использовании, при необходимости, соответствующей защитной одежды и о ее регулярной замене. Их также нужно проинформировать о необходимости частого мытья рук», - говорится в сообщении.

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