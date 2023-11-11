Як можна запобігти гепатиту А на робочому місці – поради від Держпраці

Профілактика гепатиту А на робочому місці базується на належній гігієні та санітарії. На цьому наголосили у Державній службі України з питань праці.
Поширення гепатиту А можна зменшити шляхом:
- наявності достатніх запасів безпечної питної води;
- належного очищення або видалення стічних вод;
- дотримання правил особистої гігієни, зокрема регулярне миття рук;
- уникнення спільного використання речей, наприклад рушників.
Ретельне миття рук є надзвичайно важливим для запобігання захворюванням, наголошують у Держпраці.
«Працівники повинні бути проінформовані про використання, за потреби, відповідного захисного одягу та про його регулярну заміну. Їх також потрібно поінформувати про необхідність частого миття рук», - сказано у повідомленні.
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