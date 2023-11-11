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  1. В Україні

Як можна запобігти гепатиту А на робочому місці – поради від Держпраці

10:09, 11 листопада 2023
Ретельне миття рук є надзвичайно важливим для запобігання захворюванням, наголошують у Держпраці.
Як можна запобігти гепатиту А на робочому місці – поради від Держпраці
Зображення: freepik.com
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Профілактика гепатиту А на робочому місці базується на належній гігієні та санітарії. На цьому наголосили у Державній службі України з питань праці.

Поширення гепатиту А можна зменшити шляхом:

  • наявності достатніх запасів безпечної питної води;
  • належного очищення або видалення стічних вод;
  • дотримання правил особистої гігієни, зокрема регулярне миття рук;
  • уникнення спільного використання речей, наприклад рушників.

Ретельне миття рук є надзвичайно важливим для запобігання захворюванням, наголошують у Держпраці.

«Працівники повинні бути проінформовані про використання, за потреби, відповідного захисного одягу та про його регулярну заміну. Їх також потрібно поінформувати про необхідність частого миття рук», - сказано у повідомленні.

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